Wilfried (68) en Annick (56) namen kleinkinderen in huis na moord op hun moeder: “Niet over moeten nadenken”

In Ranst wordt vandaag afscheid genomen van Wim Janssens (37) en Joyce Van Roosbroeck (36), het koppel dat vorig weekend om het leven kwam bij een zwaar verkeersongeval in Koningshooikt (Lier). Hun dochters van 6 en 9 jaar blijven ouderloos achter, maar hun grootouders gaven meteen aanin te willen staan voor hun verdere opvoeding. “Het is zwaar om als grootouder ook een ouderrol op te nemen”, getuigen Wilfried De Strijcker (68) en Annick Bauweraerts (56) uit Herentals. Zij ontfermden zich over hun kleinkinderen Hawa (10) en Assia (8) nadat hun moeder Eleanore werd vermoord. “We doen het uit liefde, niet omdat het moet.”