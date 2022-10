Lucinda Brand sprint naar overwinning in Berencross na Nederlands onderonsje: “Uitdagend dat ik dit seizoen meer onder druk wordt gezet”

Lucinda Brand heeft zaterdag de Berencross gewonnen. De 33-jarige Nederlandse was in en rond Domien Ter Borcht in het West-Vlaamse Meulebeke na een sprint met drie sneller dan Fem van Empel en Denise Betsema. Inge van der Heijden eigende haar de vierde plaats toe. Marion Nobert Riberolle werd vijfde. Voor Europese kampioene Brand was het haar eerste zege van het seizoen.

Van der Heijden stoof in Meulebeke als eerste het veld in. De Nederlandse nam Van Empel, Riberolle, Brand, Ceylin del Carmen Alvarado, Aniek van Alphen, Manon Bakker, Marie Schreiber en Sanne Cant op sleeptouw. Halfweg de eerste ronde ging Van Empel al versnellen. Alvarado reed naar haar wiel.

Het duo begon aan de tweede ronde met een voorgift van drie seconden op het drietal Brand, Van der Heijden en Van Alphen. Schreiber volgde met Riberolle, Bakker, Denise Betsema en Anna Kay op 9 seconden. Sanne Cant reed rond op positie 13.

Waakhond Betsema

Voorin klitte het weer samen en zo begonnen zes rensters met een voorsprong aan de derde ronde. Het ging om Van der Heijden, Van Empel, Alvarado, Brand, Betsema en Van Alphen. Brand ging daarop versnellen. Half cross kreeg ze Van Empel mee in steun. Net voor het ingaan van de vierde van in totaal zes ronden sloten Betsema, Van der Heijden en Alvarado voorin ook opnieuw aan.

Bij de passage aan de zandbak trok Van Empel fiks door. Brand moest in de tegenreactie gaan en kreeg Betsema mee als waakhond. Deze drie begonnen met de zege als inzet aan de slotronde. De verbeten strijd tussen Van Empel en Brand was er even te veel aan voor Betsema, maar ze keerde toch weer terug. Het werd een sprint met drie en daarin toonde Brand zich de sterkste. Zij volgt Sanne Cant op op de erelijst van de Berencross in Meulebeke.

“Ik wou er een lange sprint van maken”

“Het was best een lastige cross”, vertelde Lucinda Brand, die haar tweede cross van het seizoen afwerkte, na afloop. “Ik geraakte ook niet goed in mijn ritme. De zandbak bleek vandaag niet mijn beste vriend. Ik kende daar enkele lastige passages. Ik ben blij dat ik het alsnog kon indelen en bovendien kon afmaken in de sprint.”

Vorig seizoen domineerde de Nederlandse het seizoen. Nu wordt ze meer en meer onder druk gezet. “Ik vind dat best wel leuk”, glimlachte ze. “En uitdagend zelfs. Technisch gaat het me ook steeds beter af. Drie jaar geleden was dat misschien andere koek geweest. Ik vreesde het ploegenspel wel in volle finale. Dat werd ook gespeeld tussen Van Empel en Betsema. Ik moest het allemaal goed bekijken.”

“In de sprint had ik Betsema verwacht, maar het was Van Empel die als eerste ging versnellen. Bij het opdraaien van de sintelbaan maakte ik de keuze er een heel lange sprint van te maken en dat lukte me. We gaan nu wat recupereren en deze stijgende lijn proberen verder doortrekken naar wat volgt in Amerika volgende week.”