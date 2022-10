Voorbijganger treft man (53) dood aan in kledingcontainer

Een man die wellicht kleding wou stelen uit een kledingcontainer in Avelgem is zaterdag dood aangetroffen. Het gaat om een man van 1969 uit Avelgem.

Een voorbijganger merkte zaterdagmorgen dat er een fiets lag ter hoogte van de kledingcontainer aan het sportcentrum Ter Muncken op de Doorniksesteenweg. Het licht functioneerde nog.

In de kledingcontainer vond ze een mannelijk slachtoffer. Het liep vermoedelijk mis toen die in de loop van de nacht of de vroege ochtend kledij wou stelen uit de container. Hij raakte erin vast en kwam wellicht om het leven door verstikking.

De man is geen onbekende in de buurt. De kledingcontainer bleef na het incident op het sportcentrum in Avelgem met een lint afgesloten. Het onderzoek gaat nog verder met onder meer het onderzoek van de camera’s die in de buurt hangen.