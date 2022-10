Voeren

Op zaterdag 1 oktober gingen 600 Voerenaars in op de uitnodiging tot vaccinatie in de eigen gemeente Voeren. In eerste instantie werden de Voerenaars uitgenodigd voor een vaccinatiemoment in Tongeren maar zoals de voorbije inentingen kon dit gebeuren in de eigen gemeente in de sporthal van de Provinciale Middelbare School in ’s-Gravenvoeren.