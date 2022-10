Lokale handelaars maken tour door Bilzen met feestcaravaan

In het weekend van de klant organiseerde de lokale ondernemers onder de vlag van Unizo een feestelijke tour doorheen Bilzen. De caravaan was zaterdagmiddag te gast in Hees, Eigenbilzen, Spouwen en Bilzen. Met een live optreden van Milo en gratis hapjes, drankjes en gadgets werd iedereen getrakteerd.

Op vier plaatsen in Groot-Bilzen hield zaterdagmiddag de ‘Verrassend plezant’ tour tijdens de ‘het weekend van de klant’ halt om de bezoekers te trakteren. Van Bilzers appelsap tot lekstokken, sjroep van Spaan en jetons voor de kermis in Bilzen, de gratis traktaties en gadgets werden met een glimlach ontvangen. “Het is vanuit onze Unie van Zelfstandige Ondernemers een dankjewel naar alle klanten. In Bilzen zijn zo ‘n 200 zelfstandige ondernemers bij onze unie aangesloten”, verduidelijkt Jos Dreesen.

Unizo-Bilzen vindt in Unizo een strategische partner tijdens de huidige energiecrisis — © Johnny Geurts

“Handelaars hebben het niet makkelijk gehad. Eerst was er corona en nu de energiecrisis. De economische impact op de lokale handelaars zal de volgende maanden nog zwaar doorwegen. Hoe de hoge energieprijzen zullen uitvallen en wat dat gaat doen met diverse sectoren is nog afwachten. Maar het is in deze tijden dat je als ondernemer nood hebt aan advies. In dat opzicht is Unizo zeker een strategische partner. Lokale ondernemers kunnen via dit netwerk elkaar te steunen en adviseren. De huidige maatregelen tegen de energiecrisis genomen door onze regering zijn niet meer dan een druppel op een hete plaat. Uiteindelijk zullen de initiatieven toch van de ondernemers zelf moeten komen. De business zal moeten blijven draaien en energie is daarbij nodig”, aldus Diem Huysentruyt.

Het weekend van de klant is een dankjewel naar de trouwe klanten — © Johnny Geurts

Dankjewel

“We willen met deze verwendag de klanten bedanken voor hun loyaliteit aan de lokale ondernemers. Op deze manier kunnen we met een leuke traktatie en een mooi optreden van Milo Claesen iets terugdoen en belonen we de klanten voor hun trouw”, aldus de ondernemende handelaars van Bilzen. (JoGe)

Johnny Geurts