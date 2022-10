32-jarige man gaat met buikpijn naar ziekenhuis, dokters schrikken zich een bult als ze hem onderzoeken

De Indiase dokter Rakesh Khuran heeft een 32-jarige man geopereerd om 63 stalen lepelhandvaten uit zijn lichaam te verwijderen. De patiënt was naar het ziekenhuis gebracht met zware buikpijn, maar de dokters schrokken toen ze hem hadden onderzocht en bleek dat er lepels in zijn lichaam zaten. Volgens dokter Khuran is het de eerste keer in zijn leven dat hij zoiets meemaakt. De familie van de patiënt gelooft dat hij de lepels te eten kreeg terwijl hij in behandeling was voor een drugsverslaving in een plaatselijke kliniek.