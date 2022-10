Een mooi gebaar: Bashir Abdi schenkt medaille weg aan sociaal sportieve organisatie indien hij op podium eindigt in London Marathon

Als Bashir Abdi zondag een medaille wint in de London Marathon, zal hij die onmiddellijk wegschenken aan de inclusieve omnisportclub Boezjeern uit Eeklo. Door zijn medaille weg te schenken wil Abdi een statement maken en tegelijk ook een nieuwe campagne aftrappen. Een reeks bekende sporters zal vanaf zondag haar prijs wegschenken aan een sociaal sportieve organisatie. Dat zijn organisaties die zich actief inzetten om sporten toegankelijker te maken voor iedereen die drempels naar sport toe ondervindt.

“Onzichtbare prestaties verdienen ook zichtbaarheid”, zegt Abdi. “Meestal zijn het topatleten die in de schijnwerpers staan dankzij hun sportieve prestaties, maar sociaal sportieve praktijken maken maatschappelijk pas echt het verschil. Daarom wil ik met deze actie zo’n organisatie in de kijker zetten. Ik heb zelf voor Boezjeern gekozen omdat ze net als Sportaround, waar ik oprichter van ben, deel uitmaken van een sociaal-sportief platform waar we samen ijveren voor een inclusief sportbeleid dat rekening houdt met alle sporters. Tegelijkertijd wil ik met het initiatief andere atleten aanmoedigen om net als ik hun medailles aan een sociaal sportieve praktijk te schenken.”

Abdi is niet de enige die vandaag zijn medaille weggeeft. Basketbalster Ann Wauters en Hatty Belobi Nawezhi kiezen ervoor om hun medailles te schenken aan de Molenbeek Rebels, een sportinitiatief dat zich focust op de persoonlijke ontwikkeling en het empoweren van meisjes die opgroeien in kwetsbare situaties. Frederik Van Lierde en Kimberly Buys schenken hun medailles weg aan BOAS, een sociale onderneming die via het zwemmen de levenskwaliteit van mensen met een beperking verbetert.

De nieuwe campagne wordt ondersteund door Sport Vlaanderen en kenniscentrum Demos.