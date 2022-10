Mythisch shirt van bijna 10 miljoen van Diego Maradona wordt tentoongesteld op WK Qatar

Het bedrag dat op 4 mei door een anonieme bieder werd neergeteld, was een record voor het internationale veilinghuis Sotheby’s. Het tenue wordt nu uitgeleend aan het museum van sport in Qatar, waar het vanaf zondag tot en met 1 april te bewonderen zal zijn.

“Het draagt een hele geschiedenis met zich mee”, herinnerde Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, hoofd van de musea van Qatar en lid van de regerende familie. “Te beginnen bij het moment dat Nottingham-middenvelder Steve Hodge zijn shirt ruilde met dat van Maradona na de match. Dat bleek een heel inspirerende beslissing.”

In de kwartfinale tegen Engeland in het Aztekenstadion in Mexico scoorde de in november 2020 op 60-jarige leeftijd overleden Maradona twee keer in een 2-1 overwinning. De Argentijnse nummer 10 werkte zijn eerste doelpunt met de hand voorbij Peter Shilton. Achteraf verklaarde hij dat de goal tot stand kwam “met de hand van God”.

Nog andere historische attributen

Vier minuten later rolde hij vijf Engelsen en Shilton op om “het doelpunt van de eeuw” te maken. Argentinië kroonde zich uiteindelijk tot wereldkampioen.

Naast de plunje zullen ook de bal van de eerste WK-finale in 1930, de eerste geschreven versie van de spelregels van het voetbal, een bronzen beeld van de rechtervoet van de legendarische Braziliaan Pelé en nog andere truitjes gedragen door grootheden in de sport te bezichtigen zijn.

Het museum opende eind maart op het terrein van het Khalifa International Stadium, een van de acht stadions op het WK.