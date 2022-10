Hommeles in F1-land: Red Bull overweegt actie na “lasterlijke en onaanvaardbare” opmerkingen van Mercedes en Ferrari in budgetkwestie

Teambaas Christian Horner van Red Bull is niet gediend van de in zijn ogen “lasterlijke” en “onaanvaardbare” opmerkingen van met name Mercedes en Ferrari over een vermeende overschrijding van het budgetplafond van Red Bull. Hij haalde zaterdag uit naar de rivaliserende teams in de marge van de oefenritten voor de Grote Prijs van Singapore.

“Als zij hun opmerkingen niet intrekken, zullen we zeker kijken of wij juridische stappen kunnen ondernemen”, liet Horner tijdens de persconferentie optekenen. “Het is absoluut onaanvaardbaar dergelijke opmerkingen te maken en het is lasterlijk voor ons team.”

Op het circuit van Marina Bay kwam vrijdag via de media het nieuws naar buiten dat twee teams in 2021 meer hebben uitgegeven dan de maximaal toegestane 145 miljoen dollar om de auto’s te ontwikkelen en tijdens het jaar te verbeteren. Het zou gaan om Red Bull, het team van wereldkampioen Max Verstappen, en Aston Martin. Bij Red Bull zou er sprake zijn van een forse overschrijding.

Teambaas Toto Wolff van het Formule 1-team Mercedes en assistent-teambaas Laurent Mekies van Ferrari riepen de Internationale Autosportfederatie (FIA) op om krachtig op te treden tegen de teams die het budgetplafond van 2021 hebben overschreden. Wolff noemde Red Bull niet met name, maar zei wel dat het “een publiek geheim in de paddock is dat er één team is dat het budget heel fors heeft overschreden”.

© EPA-EFE

Verbijstering over aantijgingen

“Dat kostenplafond is een van de belangrijkste regels die is ingevoerd om een eerlijker speelveld te creëren. Het is van groot belang dat deze regels worden nageleefd”, aldus Wolff. “Het lijkt me dat FIA-voorzitter Mohammed Bin Sulayem nu leiderschap en integriteit moet tonen.”

Horner zei dat hij verbijsterd was over de aantijgingen. “Het is een geheime inzending van financiële cijfers aan de FIA. Hoe kan een ander team in godsnaam de details over onze inzending weten? Hoe kan een team weten of wij in overtreding zijn? We weten zelf niet eens of wij in overtreding zijn. We weten het pas volgende week, als het proces is afgerond.”

© Sebastian Gollnow/dpa

“Slinkse tactiek om prestaties te verdoezelen”

Het is volgens de Brit geen toeval dat de mogelijke budgetoverschrijdingen naar buiten komen op het moment dat Verstappen zijn tweede wereldtitel kan veroveren. “Het is een slinkse tactiek om hun gebrek aan prestaties op de baan te verdoezelen. We hebben het nu over kostenplaatjes in plaats van over de fenomenale prestaties die Max dit jaar heeft geleverd.”

De FIA meldde in een korte verklaring dat het de laatste hand legt aan de financiële gegevens die de teams over het jaar 2021 hebben ingeleverd. “Eventuele overtredingen zullen worden behandeld volgens de formele procedures die in het reglement zijn vastgelegd”, aldus de FIA, die niet inging op de verdachtmakingen aan het adres van Red Bull en Aston Martin.