Duitsland voert coronaregels voor herfst en winter in: “We zijn niet slimmer, maar voorzichtiger”

In Duitsland is zaterdag een resem voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus van kracht gegaan voor komende herfst en winter.

Zo zijn FFP2-maskers vanaf 14 jaar verplicht op de langeafstandstrein, voorheen volstonden chirurgische mondmaskers. Voor kinderen tussen 6 en 13 jaar volstaat wel een chirurgisch masker. FFP2-maskers zijn voortaan ook verplicht in de ziekenhuizen, rusthuizen en dokterspraktijken. In de rusthuizen en ziekenhuizen is voortaan ook een negatieve test verplicht voor bezoekers, en moeten werknemers zich verschillende keren per week laten testen.

Voorts hebben lokale overheden vanaf zaterdag de bevoegdheid om het mondmasker te verplichten op lokale trein- en busverbindingen. Ook voor publieke binnenruimtes zoals winkels en restaurants kan dit het geval zijn. In scholen en kinderdagverblijven kan dan weer een test verplicht worden. Een mondmaskerregel behoort er ook tot de mogelijkheden, vanaf 11 jaar, indien nodig om fysieke lessen te behouden. En indien de coronacijfers verslechteren, hebben de deelstaten de bevoegdheid om nog verdere maatregelen op te leggen.

In het vliegtuig vervalt daarentegen op 1 oktober de mondmaskerplicht meer. Vele EU-landen en luchtvaartmaatschappij hadden dit reeds in de zomer versoepeld.

“Duidelijk aan begin van golf”

Volgens minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach staat Duitsland “duidelijk aan het begin van een herfst- en wintergolf”, maar is het land er ook beter op voorbereid dan een jaar eerder. De Duitse regels zijn streng naar Europese normen, zei de minister. “Duitsland is niet slimmer, maar voorzichtiger”, liet hij optekenen.