Minstens 19 doden bij zware rellen in Iran: aanval op politiekantoor, winkels geplunderd en in brand gestoken

Bij zware rellen in het zuidoosten van Iran zijn minstens 19 mensen om het leven gekomen. Daarbij is ook sprake van twintig zwaargewonden.

Zo is de lokale inlichtingenverantwoordelijke van de Iraanse Revolutionaire Garde omgekomen. De Garde spreekt zaterdag zelf van “terroristische en separatistische groepen” die vrijdag tijdens het gebed een politiekantoor aanvielen in Zahedan. De organisatie maakt gewag van verschillende gearresteerde “terroristen”. Volgens de Garde stierf een kolonel, de tweede officier van de organisatie die om het leven komt.

Op sociale media circuleren verslagen waarbij het verband wordt gelegd met het aanhoudende protest in het land. Dat wordt dan weer ontkend door de lokale autoriteiten van het land.

De provinciegouverneur van Sistan en Beloetsjistan, Hossein Khiabani, spreekt van “incidenten”. Er is daarbij sprake van geplunderde en in brand gestoken winkels en ook beschadigde overheidsgebouwen en banken. Persagentschap Tasnim meldt dat een soenitische rebellengroep, Jaish al-Adl, de aanval op het commissariaat opgeëist heeft. Het land is grotendeels sjiitisch.

Alleszins zijn op 16 september massale protesten tegen het Iraanse regime begonnen na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Ze kwam om het leven nadat ze werd gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Tijdens de protesten vielen volgens een ngo al minstens 83 doden. Iran wijst met een beschuldigende vinger naar het buitenland dat de protesten zou oppoken. Er is sprake meer dan duizend gearresteerden in heel het land.