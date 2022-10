Team Antwerp stoot door naar kwartfinales op Masters 3x3 op de Filipijnen

Team Antwerp heeft zaterdag zijn twee poulewedstrijden gewonnen op het World Tour 3x3-toernooi in Cebu op de Filipijnen. Bryan De Valck, Nick Celis, Dennis Donkor en Thibaut Vervoort zijn zo zeker van een plaats in de kwartfinales.

De Antwerpse ploeg versloeg thuisploeg Cebu met 16-11. Bryan De Valck was in die partij de uitblinker met 9 punten en 4 rebounds. Vervolgens waren de Antwerpenaren ook met 19-14 te sterk voor het Amerikaanse Omaha. De Valck (4 ptn, 7 rebounds), Donkor (7 ptn, 1 rebound) en Vervoort (8 ptn, 8 rebounds) verdeelden hier de oogst.

Team Antwerp eindigde zo als eerste in hun groep. Hun tegenstander in de kwartfinales is nog niet bekend.

De Antwerpse ploeg won eind augustus in het Hongaarse Debrecen haar eerste 3x3 World Tour-toernooi. Eerder schreven ze ook al de Challengers van Bordeaux en Pristina op hun naam. Vorige week sneuvelden de Belgen in het 3x3 World Tour-toernooi van Utrecht in de kwartfinales.