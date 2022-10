John Lelangue dient Marc Sergeant fel van antwoord na diens bitsige tweet over “zinkend schip”: “Jij bent een specialist in het creëren van gaten”

Marc Sergeant hield zich donderdag niet in toen het nieuws bekendraakte dat John Lelangue na dit seizoen zijn functie als CEO van Lotto-Soudal naast zich neerlegt. Sergeant, die vorig jaar na jarenlange trouwe dienst aan de kant werd geschoven, haalde in een bitsige tweet uit naar Lelangue.

De immer diplomatische Sergeant schuwde daarbij de grote woorden niet en sprak zelfs van “gaten in een zinkend schip”. Vooral de uitspraak van Lelangue als zou zijn missie geslaagd zijn, is bij Sergeant in heel slechte aarde gevallen.

Die tweet is John Lelangue zelf kennelijk ook niet ontgaan, want twee dagen later doet ook hij zijn zegje op Twitter.

“Om eerlijk te zijn beschouw ik dit als een compliment van Marc Sergeant, die ik als een specialist in deze kwestie kan zien. Voordat ik het team vervoegde, deed jij al het meeste werk en hielp je mee deze gaten te creëren.”

Niet mis te verstane taal van Lelangue, die Lotto-Soudal na vier jaar verlaat en als algemeen manager van de Ronde van Polen aan de slag gaat.