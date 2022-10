Wegens kritiek op het regime: “Voormalig Club-spits Kaveh Rezaei gearresteerd in Iran voor protest”

Kaveh Rezaei, tot afgelopen zomer speler in de Belgische competitie, zou in zijn thuisland Iran zijn opgepakt en in de gevangenis zitten. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Hengaw en zou ook bevestigd zijn door zijn familie. Rezaei, die in vijf jaar Jupiler Pro League uitkwam voor Charleroi, Club Brugge en Leuven, zou gearresteerd zijn omwille van kritiek op het regime.

De 30-jarige Rezaei verliet België in augustus om in Iran voor Tractor te gaan spelen. Daar liet hij zich de voorbije weken horen in het protest en de opstand tegen het regime. Zo liet Rezaei ook op sociale media van zich spreken met - weliswaar subtiele - kritiek op de Iraanse autoriteiten. Dat breekt hem nu zuur op, want de spits zou momenteel dus in de gevangenis vertoeven.

De massale protesten tegen het Iraanse regime begonnen op 16 september na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Amini kwam om het leven nadat ze werd gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Tijdens de protesten vielen volgens een ngo al minstens 83 doden. Iran wijst met een beschuldigende vinger naar het buitenland dat de protesten zou oppoken.

Rezaei startte in het seizoen 2016-2017 zijn voetbalavontuur in ons land, toen hij Esteghal FC transfervrij inruilde voor Charleroi. Het was bij de Karolo’s dat hij zijn grootste successen kende. Een miljoenentransfer naar Club Brugge volgde, maar in het Jan Breydelstadion kon hij zich nooit doorzetten. Vorige zomer tekende hij voor één seizoen bij OH Leuven, maar kwam de Iraniër slechts twaalf keer in actie. Rezaei gaf er één assist, scoren lukte niet.

