Luis Suarez is niet rancuneus over Ronald Koeman, de coach die hem wegstuurde bij Barcelona: “Uit respect en beleefdheid zou ik hem begroeten”

Het zorgde twee jaar geleden voor massale onvrede bij de fans, maar Ronald Koeman was bij zijn aanstelling bij FC Barcelona duidelijk: voor Luis Suarez was er niet langer plaats in zijn selectie. De Uruguayaanse spits had zich in de jaren voordien bij de Catalanen ontpopt tot gewaard spits in de schaduw van sterspeler en maatje Messi, maar dat was voor nieuwbakken coach Koeman niet van belang. Suarez was te oud en kon opkrassen.

In een interview met de Spaanse krant Marca blikt de intussen 35-jarige Uruguayaan terug op zijn exit bij Barcelona, waar hij uiteindelijk zes jaar vertoefde. Ondanks zijn pijnlijke afscheid kijkt Suarez mooi terug op zijn tijd bij de Blaugrana.

“Ik ben trots op de carrière die ik daar heb gehad. Vooral vanwege de verwachtingen waarmee ik arriveerde. Ze waren niet hoog aangezien Lionel Messi en Neymar er al waren. Er werd gezegd dat drie hanen in een kippenhok niet naast elkaar konden bestaan, maar we hebben laten zien dat we in staat waren om te presteren.”

MSN: Messi, Suarez, Neymar. De beste voorhoede ooit van Barcelona? — © EPA

Ultieme wraak

Opvallend: Suarez koestert geen wrok tegen Koeman, de coach die hem nochtans in nog geen minuut vertelde dat er geen plaats meer voor hem was bij Barça. “De tijd verstrijkt”, zegt Het Konijntje. “Moest ik Koeman tegenkomen, zou ik hem uit beleefdheid en respect begroeten. Ik hoop dat hij de grootsheid zou hebben om me de waarheid in mijn gezicht te vertellen waarom ik moest vertrekken.”

Een jaar later nam Suarez wel de ultieme wraak bij Atlético, de club waar hij uiteindelijk naar verkaste. Na een individueel succesvol seizoen met 21 doelpunten werd hij er kampioen. Na het behalen van die landstitel had hij aanvankelijk wel minder mooie woorden veil voor Koeman. “Hij heeft niet zoveel persoonlijkheid.”

Suarez was twee seizoen aan de slag bij Atlético — © ISOPIX

De voorbije maanden kwam de Uruguayaan uit voor Club Nacional, zijn allereerste profclub. Om zijn deelname voor het WK in Qatar niet in gevaar te brengen, koos Suarez voor zekere speelminuten. Tot nu toe was hij bij Nacional goed voor vier goals en drie assists in acht wedstrijden. Geen onaardige start.

Maar eind oktober, als de voetbalcompetitie er in Uruguay opzit, staat Suarez alweer op vertrekken. Hij is er namelijk niet van plan om zijn aflopende contract te verlengen. De kans bestaat dat de spits terugkeert naar Europa.