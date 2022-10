Doorbraak in 58 jaar oude moord op jongen (12): sadistisch koppel vermoordde 5 tieners voor de kick

Ian Brady en Myra Hindley na hun arrestatie in 1965. — © rr

Met de vondst van een schedel denkt de Britse politie na 58 jaar eindelijk de stoffelijke resten te hebben gevonden van Keith Bennett. Die tiener werd in 1964 vermoord door een koppel seriemoordenaars, maar zijn lichaam bleef al die tijd spoorloos.

Het ‘duivelskoppel’ Ian Brady en Myra Hindley vermoordde tussen juli 1963 en oktober 1965 zeker vijf kinderen. Ze werden gearresteerd toen Brady op heterdaad werd betrapt terwijl hij het lichaam van hun laatste slachtoffer, de 17-jarige Edward Evans, aan het begraven was. Tijdens de daaropvolgende zoektocht werden ook de stoffelijke resten van Pauline Reade (16), John Kilbride (12), en Lesley Ann Downey (10) opgegraven. Enkel Keith Bennett werd dus nooit gevonden.

Hindley gaf na haar arrestatie nochtans toe dat ze de 12-jarige Keith Bennett in hun busje lokte, door hem te vragen om enkele zware dozen te helpen tillen. Haar sadistische minnaar zat op de achterbank, en klapte de deur dicht toen de jongen in de bestelwagen stapte. Kort daarna werd hij vermoord en begraven. Voor de kick, net zoals dat bij al hun andere slachtoffers het geval was.

Maar geen van beiden gaf ooit prijs waar ze het lichaam van Bennett begraven hadden. Na de dood van Hindley in 2002 en die van Brady in 2017 had de familie van de jongen alle hoop dat ze hem ooit nog een echte begrafenis zouden kunnen geven opgegeven.

Het duivelskoppel maakte vijf slachtoffers, enkel het lichaam van Keith Bennett (rechtsonder) bleef spoorloos. — © rr

Maar wat de politie destijds niet lukte, daar slaagde amateurspeurder en auteur Russell Edwards wel in. Het gaat om een locatie in Saddleworth Moor, een heidegebied in het noordwesten van Engeland. Een stuk natuurgebied waar amper wandelaars komen. De plaats waar de schedel gevonden werd, ligt overigens vlak bij de plek waar een ander slachtoffer van Brady en Hindley werd gevonden.

Onderzoekers menen op basis van onderzoek van enkele tanden dat de schedel wel degelijk van de tienerjongen is. In de buurt zal nu ook gezocht worden naar andere stoffelijke resten.