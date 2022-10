Het blijft bibberen voor Spa-Francorchamps: Formule 1 streeft naar terugkeer naar Afrika, GP van België ook na 2023 onder druk

De Formule 1 streeft op korte termijn naar een terugkeer naar het Afrikaanse continent. Dat zei Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, vrijdagavond in de marge van de oefenritten voor de Grote Prijs van Singapore. Volgend seizoen staat er nog geen Afrikaanse GP op de kalender. “Maar we hebben een duidelijk doel: Afrika komt terug”, liet Domenicali verstaan.

De laatste Grote Prijs Formule 1 in Afrika vond in 1993 plaats op het circuit van Kyalami in Zuid-Afrika. Ook voor 2023 waren er onderhandelingen tussen de F1 en Zuid-Afrika, maar het lukte (nog) niet om een Zuid-Afrikaanse GP rond te krijgen. Financiële garanties door de lokale promotor ontbraken. Dat was goed nieuws voor de Belgische GP in Spa-Francorchamps. Die kreeg bevestiging over haar plaatsje voor 2023, maar blijft onder druk staan voor de jaren die volgen.

“Ik heb dit jaar contact gehad met de verantwoordelijken van het circuit in Kyalami”, bevestigde Domenicali. “Er zijn ook nog andere circuits in Afrika die interesse tonen in de Formule 1.” De Italiaan wilde niet specifiek ingaan op de andere locaties.

“Er komt veel kijken bij het organiseren van een Grote Prijs. De juiste financiële middelen moeten aanwezig zijn, dat is belangrijk. Maar het gaat ook over de voorbereiding in de weken voor het weekend dat we toekomen. Dat speelt allemaal mee.”