10-5 was uiteindelijk de eindstand tussen FT Tongeren en Houthalen La Baracca in het voordeel van de Tongenaren. — © Bart Borgerhoff

Defensief klungelen met Naser Skeric in de buurt? Een slecht idee. De prijsschutter van FT Tongeren trof liefst zeven keer raak in het kelderduel tegen Houthalen La Baracca, dat met 10-5 afgetroefd werd en rode lantaarn blijft in tweede nationale B.