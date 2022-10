Elke dag verdampt 123 miljoen euro spaargeld: “Mensen willen maar niet snappen dat geld altijd aan waarde inboet”

De inflatie in de eurozone is in september versneld tot 10 procent, zo blijkt uit cijfers die het Europees bureau voor statistiek Eurostat vrijdag bekendmaakte. Een nieuw record, terwijl het oude dateert van amper een maand geleden: in augustus bedroeg de inflatie 9,1 procent. In ons land bedroeg de inflatie deze maand zelfs 11,3 procent. Met andere woorden: in één jaar tijd is ons geld meer dan 11 procent in waarde gedaald. Concreet: als je in september vorig jaar een briefje van 1.000 euro onder je matras had gestopt, dat is dat vandaag in vergelijking nog maar 887 euro waard.

“Inflatie is de sluipmoordenaar van ons spaarboekje en ons familiaal vermogen”, zegt Jan Longeval, docent Financieel Management aan de Vlerick Business School. Pascal Paepen, docent Bank & Beurs aan de Thomas More Hogeschool en de HUB in Brussel, treedt hem bij: “Mensen willen maar niet snappen dat geld altijd aan waarde inboet, in deze tijden van hyperinflatie zelfs meer dan ooit. Met het geld dat je nu hebt, betaal je later je rusthuis niet! Je zal je geld sowieso moeten laten werken.”