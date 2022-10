David Goffin neemt eerste horde in kwalificaties in Kazachs ATP-toernooi

David Goffin (ATP 65) heeft zich zaterdag geplaatst voor de tweede (en laatste) kwalificatieronde voor het ATP 500-toernooi in de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan (hardcourt/1.900.000 dollar). De 31-jarige Luikenaar, het topreekshoofd in de kwalificaties, versloeg thuisspeler Denis Yevseyev (ATP 270) na één uur en tien minuten tennis in twee sets (6-1 en 6-4).

In de laatste voorrondewedstrijd neemt Goffin het zondag op tegen de Italiaan Luca Nardi (ATP 151), het zevende reekshoofd in de kwalificaties. Nardi klopte in zijn eerste kwalificatieduel de Serviër Hama Medjedovic (ATP 255), die dankzij een wildcard deelnam aan de kwalificaties, in twee sets (6-1 en 6-3).

David Goffin beleeft een moeilijk najaar. Na een knappe kwartfinale op Wimbledon ging hij er achtereenvolgens in de eerste ronde uit in de toernooien van Washington, Montréal, Cincinnati, Winston-Salem en op de US Open. Nadien volgden een nederlaag en twee zeges in de Davis Cup en vorige week was er opnieuw de uitschakeling in de openingsronde op het ATP 250-toernooi in Metz.