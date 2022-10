Verenigde Staten hebben geen kind aan China en zijn voor de elfde keer wereldkampioen basketbal

De Verenigde Staten hebben zich zondagochtend in Australië voor de vierde opeenvolgende keer tot wereldkampioen basketbal gekroond. In de WK-finale in Sydney was Team USA een maat groter dan China. Het werd 83-61 (rust: 43-33).

Aja Wilson (19 punten) en Kelsey Plum (17 punten) waren de uitblinkers bij de Amerikaanse vrouwen. De 19 punten en 12 rebounds van Yueru Li volstonden niet voor China, dat net als in de halve finales Li Meng moest missen door ziekte. In de poulefase won de VS al met 77-63 van China.

Voor de Verenigde Staten is het de vierde wereldtitel op een rij, de elfde in totaal. Vorig jaar werden de Amerikaanse vrouwen in Tokio ook voor de zevende opeenvolgende keer olympisch kampioen, de negende keer in totaal. China veroverde haar tweede zilveren medaille op een WK, na 1994.

© AP

Brons voor thuisland

Eerder op de dag verzekerde Australië zich in de troostfinale van het brons. De Australische vrouwen versloegen Canada met 95-65. Basketicoon Lauren Jackson kreeg zo een afscheid in stijl. Ze ontving een staande ovatie van haar ploeggenotes en de bijna 10.000 opgedaagde fans.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 41-jarige Jackson was na negen jaar afwezigheid voor dit WK teruggekeerd op de basketbalcourts. Tegen Canada leverde ze met 30 punten en 7 rebounds haar beste prestatie van het toernooi af. Het brons is haar vierde WK-medaille. Eerder veroverde ze goud met Australië in 2006 en brons in 1998 en 2002.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Belgian Cats eindigen als vijfde

De Belgian Cats werden in de kwartfinales door Australië uitgeschakeld na een 86-69 nederlaag. In de eindafrekening zijn ze vijfde. Vier jaar geleden werden ze bij hun eerste WK in Tenerife verrassend vierde.

Julie Allemand eindigt het WK met een tweede plaats in het klassement van de assists (6,3 gemiddeld), evenveel als nummer drie Emma Meesseman. Enkel de Servische Yvonne Anderson (6,5) deed beter.

Het Team van het Toernooi bestaat uit de Amerikaanse Aja Wilson, die ook tot MVP van het WK werd verkozen, de Canadese Bridget Carleton, de Chinese Han Xu, de Australische Stephanie Talbot en de Amerikaanse Breanna Stewart.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

.