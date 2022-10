“Camilla maakt komaf met eeuwenoude traditie in Brits koningshuis”

Camilla (75) vindt dat een beperkter personeelsbestand “meer eigentijds is”, een standpunt dat ook in lijn ligt met waar de nieuwe koning Charles naartoe wil met de Britse monarchie. De bestaande staf van Camilla zal de traditionele taken van de hofdames overnemen.

Het gaat met name om Sophie Densham en Belinda Kim. Die twee zogeheten ‘private secretaries’ van de toenmalige hertogin van Cornwall voerden – zoals hun jobomschrijving het vereiste – al de nodige administratieve taken uit, maar bleken ook zo toegewijd dat ze Camilla vergezelden op officiële evenementen. En zullen dat nu blijven doen, of zoals de Britse tabloids het omschrijven: “Two for the price of one”, “Twee voor de prijs van één”.

Koningin Elizabeth had op het moment van haar overlijden nog zeven hofdames, waarvan sommige die taak al meer dan 60 jaar uitvoerden. Zij waren verantwoordelijk voor de publieke en persoonlijke correspondentie van de koningin, voor het beheer van haar agenda, voor de organisatie van kleine familie-evenementen, en begeleidden de monarch tijdens afspraken.

Hofdames werden niet betaald, en werden traditioneel gekozen uit de hoogste kringen van de aristocratie – die vaak rijk genoeg zijn om zo’n onbetaalde maar prestigieuze functie op te nemen.