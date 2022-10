Belgian Cats spelen twee resterende én belangrijke EK-kwalificatiematchen in Leuven

Na het wereldkampioenschap in het Australische Sydney, waar de Belgian Cats op een knappe zesde stek eindigden en slechts verloren tegen de top-drie (USA, China en Amerika), is het uitkijken naar de volgende afspraak. Op donderdag 24 november spelen de Cats om 20u30 thuis tegen Noord-Macedonië. Drie dagen later, op zondag 27 november volgt om 16u15 een nieuwe wedstrijd voor eigen publiek, tegen Bosnië en Herzegovina. Beide wedstrijden vinden plaats in de Sportoase in Leuven en zijn in het kader van de kwalificatieronde voor het EK van 2023 (juni en in Slovenië en Israël).

Beide wedstrijden zijn van groot belang voor de kwalificatiekansen van de Cats. Daarom wordt voor beide wedstrijden op een uitverkochte zaal gerekend. Hiervoor werden verschillende soorten tickets beschikbaar gesteld. De early bird-tickets voor beide wedstrijden zijn enkel beschikbaar tot en met maandag 3 oktober om 23u59 en kosten €12 per ticket of €6 voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor de wedstrijd tegen Noord-Macedonië op 24/11 is er een speciaal studententarief beschikbaar. Studenten kunnen de wedstrijd gaan bekijken voor slechts 8 euro. Tot slot kan een combinatie van beide wedstrijden op een voordelige manier aangekocht worden.

Revanche tegen Bosnië?

De Belgian Cats speelden nog maar twee wedstrijden in deze kwalificatiecampagne, waarvan ze er eentje wonnen en één verloren. Op 11 november 2021 werd in Bosnië en Herzegovina met 77-71 verloren. Daarna wonnen de Cats op 14 november thuis wel overtuigend van Duitsland met 84-55. “De 10 groepswinnaarszijn, naast de gastlanden, zeker van een plaatsje op het EK in Israël en Slovenië“, zegt General Manager Koen Umans. “Daarna wordt gekeken naar de beste tweedes in de verschillende groepen. Om 100% zeker te zijn, moeten we Bosnië en Herzegovina dus achter ons kunnen laten. In dat opzicht is de wedstrijd op 27 november dus van levensbelang en hopen we uiteraard voor een volle zaal te spelen. En eigenlijk is tweemaal winnen in deze window een must, dus massale steun van de fans is noodzakelijk ”, aldus nog Koen Umans.

Volgens Leuvens schepen van Sport Johan Geleyns is er voor de Cats geen betere plek om succes te boeken dan Leuven. “Samen gaan we ervoor zorgen dat onze Sportoase Philipssite stampvol zit en dan zal het hier daveren door de enthousiaste supporters. We zijn een stad met veel basketballiefhebbers, met veel studenten én we waren bovendien in 2021 beste Europese sportstad. Samen schreeuwen we de Cats naar de overwinning.”