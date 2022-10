3M heeft 100 miljoen euro schadevergoeding gestort aan Vlaanderen

3M heeft een schadevergoeding van 100 miljoen euro betaald aan Vlaanderen. Het gaat om een onderdeel van de saneringsovereenkomst die het Amerikaanse bedrijf in juli met Vlaanderen sloot. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Het geld zal gaan naar de aanpak van PFAS-vervuiling in Vlaanderen.

De saneringsovereenkomst hield in dat 3M in totaal 571 miljoen euro zal betalen om de vervuiling van zijn fabriek in Zwijndrecht aan te pakken. Daarbij was afgesproken dat de Vlaamse regering een schadevergoeding van 100 miljoen euro zou krijgen, naar eigen goeddunken te besteden in verschillende beleidsdomeinen.

Het bedrijf heeft die schadevergoeding intussen gestort in het zogenaamde Milieu en Natuurfonds (MINA), meldt Demir. “Door een grote som schadevergoeding van 3M af te dwingen, bovenop de saneringskosten rond Zwijndrecht die zij sowieso moeten dragen, kunnen we als regering de aanpak van PFAS-vervuiling in gans Vlaanderen versterken zonder dat de belastingbetaler daar iets van merkt.”

Het geld zal de komende twee jaar gaan naar de aanpak van de gevolgen van de PFAS-vervuiling. De komende weken zullen de bevoegde ministers afspraken maken over de exacte besteding.

Over drie weken neemt Demir deel aan de Europese Raad Leefmilieu in Luxemburg. Daar wil ze een versnelling van de gecoördineerde uitfasering van PFAS-gebruik in Europa