Nairo Quintana verlaat plots Arkéa Samsic in nasleep van positieve test op verboden pijnstiller: “Ik zal bewijzen dat ik een eerlijke renner ben”

Na drie jaar scheiden de wegen van Nairo Quintana en zijn Franse werkgever Arkéa Samsic. Dat maakte de Colombiaan vrijdagavond zelf bekend op sociale media. Medio augustus kwam aan het licht dat in het bloed van Quintana sporen van de verboden pijnstiller Tramadol werden gevonden. Hij werd toen niet geschorst, maar moest wel zijn zesde plaats van de Tour inleveren.

Meteen hierna ontkende Quintana, die twee dagen voor dit nieuws zijn contract bij Arkéa Samsic nog verlengd had, het gebruik van deze pijnstiller. “Ik heb geen weet van het gebruik van deze stof en ik ontken het tijdens mijn loopbaan te hebben gebruikt.” Later tekende hij ook beroep aan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) wegens het schrappen van zijn uitslag en de bijhorende boete van 5.100 euro. In afwachting van de uitspraak kon hij nog steeds wedstrijden rijden.

Het onderzoek van het TAS is nog lopende, maar nu raakt dus bekend dat Quintana zijn contract niet uitdoet bij het Franse team. In een video op sociale media geeft de 32-jarige Colombiaan zelf uitleg bij deze contractbreuk.

”Ik wil Arkéa Samsic bedanken voor de voorbije drie jaar, die gepaard gingen met ups en downs, maar waarin ik mijn ervaring heb kunnen inbrengen en UCI-punten heb kunnen binnenhalen om toegang te kregen tot de World Tour. Ik hoop dat dit zal lukken”, steekt Quintana van wal.

“Ik wil ook zeggen dat ik de komende drie jaar niet bij het team zal blijven, zoals aangekondigd op 16 augustus. Ik zal jullie de komende weken op de hoogte houden van mijn toekomst en bewijzen dat ik een eerlijke renner ben. Ik heb beroep aangetekend bij het TAS en ik werk verder met mijn advocaten. Ik ben optimistisch omdat ik een eerlijk persoon ben, ik heb niets verkeerds of illegaals gedaan en ik zal mezelf verdedigen.”

Arkéa Samsic zelf heeft nog niet gecommuniceerd.

Quintana reed sinds 2020 voor Arkéa Samsic. In zijn carrière won hij onder meer de Giro (2014), Vuelta (2016),Tirreno-Adriatico (2x), de Ronde van Catalonië, de Ronde van Romandië en de Ronde van het Baskenland. Quintana zou dit seizoen normaal ook van start zijn gegaan in de Vuelta, de rittenkoers die hij in 2016 won, maar besliste finaal niet te starten en zich te focussen op zijn verdediging.

Met het vertrek van Quintana lijken ook zijn broer Dayer, en zijn landgenoten Miguel Florez en Winner Anacona te zullen opstappen bij Arkéa Samsic.