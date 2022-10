Schaduw van Russische invasie in Oekraïne hangt over Letse parlementsverkiezingen

Zaterdag kunnen zowat 1,5 miljoen Letten naar de stembus trekken om een nieuw parlement (Saeima) te verkiezen. Het politieke landschap is echter erg verdeeld. Ook de oorlog in Oekraïne hangt als een schaduw boven de stembusslag.

Analisten vermoeden dat de huidige premier Krisjanis Karins op post kan blijven, dankzij de verzwakte positie van de populisten, conservatieven en de sociaaldemocratische partij Harmonie (die dicht bij de Russischtalige minderheid staat). “Het is erg waarschijnlijk dat Karins van president Egils Levits de benoeming krijgt om zijn tweede kabinet te vormen, maar het succes van die poging zal afhangen van het aantal kleine partijen dat de kiesdrempel van 5 procent haalt en van hun eventueel akkoord om Karins te steunen”, aldus politicoloog Marcis Krastins. “De Russen die Oekraïne binnenvallen, helpen Karins want op zulke momenten hebben de mensen de neiging zich te verenigen rond de vlag.”

“Mensen zoeken capabele leiders”

Door het conflict in Oekraïne, de verzuchting om energieonafhankelijk te worden van Rusland, de inflatie en dure energie wil het EU- en NAVO-land van 1,8 miljoen inwoners vertrouwen op beproefde leiders. “De gemiddelde kiezer zal stemmen voor persoonlijkheden, want mensen zoeken capabele leiders die in staat zijn hun problemen op te lossen”, aldus nog Krastins.

Net als de Polen, de Litouwers en de Esten zijn de Letten bezorgd over de Russische agressie. De meerderheid van de bevolking stemt in met de prioriteiten van de uittredende regering: een verhoging van het defensiebudget, solidariteit met Oekraïne en een verbetering van de energiezekerheid. De partij van Karins, de centrumrechtse partij Nieuwe Eenheid (Jauna Vienotiba), ligt dan ook op kop in de peilingen.

Russische minderheid

Harmonie (Saskana) krijgt de steun van de Russischtaligen, ongeveer 30 procent van de bevolking, en eindigde vaak aan de leiding in de peilingen, zonder ooit een bondgenoot te vinden om een regering te vormen. Langzaam taant de populariteit van de partij, onder meer door corruptieschandalen. Daardoor verloor de partij ook het burgemeesterschap van Riga. In een peiling in september kreeg Harmonie maar 5,1 procent van de stemintenties toegedicht.

De partij wordt algemeen beschouwd als pro-Russisch, maar zei de invasie in Oekraïne te veroordelen. Wel bleef de partij op de vlakte wat betreft de wreedheden die de Russische soldaten gepleegd hebben in Oekraïne. Bovendien richtte het Russischtalige electoraat zich op twee nieuwe partijen: de Russische Unie van Letland (LKS: Latvijas Krievu savieniba) en Voor Stabiliteit (Stabilitatei). De ene is openlijk pro-Russisch, de andere populistisch en ook pro-Russisch, maar minder radicaal.

Peiling

In totaal stelden 19 politieke partijen of allianties 1.829 kandidaten voor, voor de 100 zitjes in het parlement van Riga. Volgens een recente peiling van het private instituut SKDS ligt Nieuwe Eenheid met 13,3 procent van de stemintenties op kop, gevolgd door de Unie van Groenen en Boeren (Zalo un Zemnieku savieniba, ZZS) met 7,8 procent van de stemmen. Dan volgt de centrumrechtse Nationale Alliantie (Nacionala apvieniba, NA) met 7,3 procent van de stemmen.

De stemkantoren openen om 7 uur lokale tijd (6 uur Belgische tijd) en sluiten om 20 uur (19 uur Belgische tijd). De eerste exitpolls komen enkele minuten later.