Thomas Detry is voor het eerst leider in een PGA Tour toernooi

Met een tweede opeenvolgende ronde van 65 slagen heeft Thomas Detry de leiding gegrepen op het Sanderson Farms Championship (PGA Tour/7.9 miljoen dollar), dat doorgaat op de golfbaan in het Amerikaanse Jackson.

De 29-jarige Brusselaar die twee weken terug, bij zijn debuut op de Amerikaanse PGA Tour, meteen twaalfde werd op het Fortinet Championship, liep net als op de eerste dag een ronde van 65 slagen en dit na zes birdies en een bogey. Met zijn totaal van 130 slagen, tien onder par, deelt hij de leiding met de Canadees Hughes Mackenzie. Het duo telt een slag voorsprong op de Oostenrijker Sepp Straka.

“De voorbije twee dagen liep het zeer vlot bij het putten en dat is een pluspunt”, verklaarde Detry. “Het is de voorbije weken druk geweest. Na het behalen van mijn PGA Tourkaart ben ik onmiddellijk naar het BMW PGA Championship gevlogen en de volgende week meteen terug naar de VS. Ik moest zo vlug mogelijk FedEx-punten scoren om aan de komende toernooien deel te nemen en dat lukte meteen.”

Detry, die als een van zijn doelen de Ryder Cup 2023 heeft, heeft nog nooit een European Tour toernooi gewonnen. Hij golfde in zijn loopbaan wel al een pak top 10 plaatsen bij elkaar en won samen met zijn vriend Thomas Pieters de World Cup in 2018.