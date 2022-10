Nederlandse vrouw laat 5 miljoen na aan stad Brugge

De vrouw, van wie de naam niet bekend mocht worden, overleed onlangs op 80-jarige leeftijd. Haar familie was actief in de industrie en had een bedrijf in delfstoffen. Dat bedrijf werd dertig jaar geleden verkocht, waarna de vrouw van Nederland naar Zwitserland verhuisde. Acht jaar geleden kwam ze in hartje Brugge terecht. Veel meer is over haar niet geweten.

Blijkbaar had de vrouw de stad aangeduid als begunstigde van haar nalatenschap. De totale waarde bedraagt zo’n 5 miljoen euro: een geldbedrag van 3,3 miljoen euro op een bankrekening, voor 945.000 euro aan waardepapieren en effecten, en een woning ter waarde van 700.000 euro.

Brugs schepen van financiën Mercedes Van Volcem zegt “blij verrast” te zijn. Volgens haar is het hoogst uitzonderlijk dat de stad geld geschonken krijgt. Omdat de stad wordt beschouwd als een goed doel, zijn de erfenisrechten miniem.