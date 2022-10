Orkaan Ian verliest aan kracht boven South Carolina, maar gevaar is nog niet geweken

Ian bereikte vrijdag de kust van South Carolina met windsnelheden tot 140 kilometer per uur als orkaan van de eerste van vijf categorieën. Enkele uren later zwakten de windsnelheden af tot goed 110 kilometer uur, waardoor de tropische storm officieel geen orkaan meer is.

Officiële dodental in Florida loopt op tot 23

Woensdag was Ian als een orkaan van categorie vier met windsnelheden tot 240 kilometer per uur aan land gegaan in de Amerikaanse staat Florida. Daar liet de storm een spoor van vernielingen en overstromingen achter. Zowat 2 miljoen huishoudens zitten er nog zonder stroom.

Het dodental na de doortocht van Ian in de staat is inmiddels opgelopen tot 23. Sommige media meldden echter een fors hoger aantal doden. Volgens de cijfers die zender CNN bijhoudt, zouden er al 45 dodelijke slachtoffers zijn gevallen.