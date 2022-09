Ondanks nederlaag mag Telenet Giants Antwerp als ‘lucky loser’ toch naar groepsfase FIBA Europe Cup

De finale van de kwalificaties in poule A van de FIBA Europe Cup bracht voor Telenet Giants Antwerp in Kosovo een nederlaag tegen het Portugese CP Sporting uit Lissabon. Als één van de drie lucky losers van de vier groepen mag Telenet Giants Antwerp wel naar de groepsfase van de FIBA Europe Cup. De zege in de halve finale met 16 punten (76-60) tegen het Cypriotische AEK Larnaca was bepalend. Vice-kampioen Kangoeroes Mechelen was rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase.

Telenet Giants Antwerp miste compleet de start van de wedstrijd. CP Sporting nam het momentum, maakte snelheid en strafte de lakse Antwerpse defense meteen af. Na een zwak eerste kwart keken de Giants dan ook tegen een 27-15 achterstand aan. Meer enthousiasme in het tweede schuifje. Verdedigend was het scherper en via Avery Woodson en Mo Watson pakten de Giants met een remonte uit. Het tweede kwart (22-26) was voor de Giants dat milderde naar een 49-41 achterstand.

Het derde kwart was het verdedigend weer minder. Derrick Fennier (24 punten) en Marcus Lovett (32 punten) bleven driepunters afvuren en de Portugezen diepten de kloof verder uit naar een 75-58 voorsprong. Sporting CP liep met onder meer 14 op 25 driepunters weg naar een twintig punten bonus. Het laatste kwart was evenwel weer voor Telenet Giants Antwerp. Mo Watson (12 punten, 11 assists), Avery Woodson, Reggie Upshaw en voor Thijs De Ridder zorgden voor een belangrijke remonte. Telenet Giants Antwerp verloor daardoor maar met dertien punten en mogen dus toch naar de groepsfase van de FIBA Europe Cup. Het Nederlandse ZZ Leiden valt uit de boot.

De groepsfase vat op woensdag 12 oktober aan. De Sinjoren zitten in poule B met het Israëlische Hapoel Haifa, het Turkse Gaziantep en het Oostenrijkse Gmunden. De Giants openen op 12 oktober in de Lotto Arena tegen Gmunden. Kangoeroes Mechelen zit poule E met Rilski (Bulgarije), het Franse Cholet en het Roemeense Oradea. De Manenblussers openen op 12 oktober in het Bulgaarse Rilski.

CP Sporting -Telenet Giants Antwerp 98-85

Telenet Giants Antwerp: Upshaw 19, Woodson 19, Mwema 9, Rogiers 2, Watson 12, De Ridder 12, D’Espallier 2, Goodin 0, Hamm 10, Smout 0