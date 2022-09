Almeria en Largie Ramazani komen vroege dubbele opdoffer niet meer te boven en verliezen zwaar

Inaki Williams (10.) liet de thuisaanhang in het Estadio San Mames al in de openingsfase juichen op aangeven van zijn jongere broer Nico Williams en Oihan Sancet (17.) verdubbelde niet veel later de bonus. Ook Nico Williams (62.) deed even voorbij het uur zijn duit in het zakje. Mikel Vesga (84.) draaide het mes van op de stip nog wat dieper in de wonde. Largie Ramazani bleef halverwege in de kleedkamers aan bezoekende zijde.

Bilbao rukt na de riante overwinning op naar de derde plaats in het algemene klassement van de Spaanse eerste klasse met 16 punten. Promovendus Almeria begeeft zich maar net boven de gevarenzone, op de zeventiende plaats met 4 punten.