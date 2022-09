Limburg United geeft meteen visitekaartje af

Hubo Limburg United begon sterk aan de Belgische openingswedstrijd van het tweede seizoen van de BNXT League. Met snel basket en aanvallend mooie combinaties domineerde United het eerste quarter. De eerste score was voor Dammen, maar met driepunters van Delallieux en Stein sloegen de Limburgers een kloof. Dankzij zeven punten op rij van Delalieux liep het verschil op tot elf punten. De bommen bleven binnen vallen voor de thuisploeg. Serron maakte de tiende en elfde Limburgse driepunter.

© BELGA

“De intensiteit was hoog van bij het begin”, zag Jonas Delalieux. “Het is fijn om in een ploeg te zitten die zo goed samenspeelt. Het gebeurt niet veel dat er zoveel driepunters binnen gaan. We moeten nu met dit niveau verder spelen.” “We waren agressief, zowel in offence en defence, in de eerste helft”, aldus Westphalen. “Iedereen vond elke keer de juiste shotter, met als resultaat 15 assists. Nadien vingen we de punch van Bergen goed op met de kwaliteiten die we hebben. Toch speelden we iets te gemakkelijk in defence. Daar is nog veel ruimte voor verbetering”

Volwassen aangepakt

Na rust kon United zonder problemen de controle over de wedstrijd behouden. Vier minuten voor het einde kon coach Westphalen al beginnen met applausvervangingen. Lambot maakte aan de vrijworplijn de century tegen zijn ex-ploeg. “We hebben een heel ander speltype dan de meeste ploegen”, voegt Delalieux toe. “We willen snel en agressief spelen, en dat lukte vandaag heel goed. In de tweede helft deden we het ook fantastisch. We wisten dat Bergen in staat is om een achterstand van twintig punten goed te maken. Dat hebben we volwassen aangepakt, iets wat vorig jaar niet altijd lukte.”

© BELGA

Quarters: 27-18, 29-16 (56-34), 26-27 (82-61), 19-18.

Hubo Limburg United: 37/58 shots (15/26x3), 12/15 vw, 35 rebounds, 27 fouten, SERRON 13+2, DELALIEUX 16+7, DAMMEN 2+0, DE ZEEUW 4+10, STEIN 7+9, Lesuisse 0+2, Lambot 0+4, Ceyssens 3+5, Dedroog 0+0, Desiron 5+3, Hammonds 6+3, Leemans 0+0.

Belfius Bergen: 29/58 shots (4/15x3), 17/27 vw, 21 rebounds, 18 fouten, MOORE 2+6, HARRIS 9+12, MINTOGO 0+10, BRAXTON 4+8, ZUBAC 5+0, Thielemans 0+0, Neri 0+0, Mijovic 6+5, Vrabac 5+2, Mortant 3+2.