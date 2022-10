Huldiging op Brusselse Grote Markt is startschot voor eivolle week voor Remco Evenepoel

Zijn wereldtitel in Wollongong bracht heel wat teweeg: Remco Evenepoel (22) heeft de komende week een uitpuilende agenda. Te beginnen met zondag. Dan wordt hij gehuldigd voor zowel zijn regenboogtrui als zijn eindoverwinning in de Vuelta.

Om 11.30 uur al wordt de wereldkampioen zondag verwacht in het Cultuurcentrum Westrand in Dilbeek voor een viering en receptie in zijn thuishaven. Daarna wordt hij ook op de parking nog in de bloemetjes gezet voor alle kijklustigen. Om 14 uur rijdt Evenepoel dan met de fiets naar de Grote Markt in Brussel, waar een grootse huldiging gepland staat.

Maandag mag hij even verpozen, maar dinsdag al toont hij zijn nieuwe trui aan de Belgische wielerfans in Binche-Chimay-Binche. Het is tegelijk de allerlaatste wedstrijd op Belgische bodem voor de afscheidnemende (ex-)ploegmaats van Evenepoel: Philippe Gilbert en Iljo Keisse.

Daarna ruilt Evenepoel zijn fietsoutfit in voor zijn trouwkostuum. Op vrijdag 7 oktober geeft hij het jawoord aan zijn Oumi en daar horen uiteraard ook wat festiviteiten bij. Daardoor past hij niet alleen voor de Ronde van Lombardije, hij dreigt ook niet op de buis te kunnen kijken. Van maandag 10 tot woensdag 12 oktober verzamelt Quick-Step Alpha Vinyl dan weer om de plannen voor volgend seizoen vorm te geven.

En op donderdag 13 oktober vertrekt Evenepoel vervolgens op huwelijksreis. Even uitblazen zonder fiets. Die heeft hij begin december pas opnieuw nodig, wanneer het eerste trainingskamp met de ploeg van start gaat.