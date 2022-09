Standard verslikt zich in Seraing in Luikse derby en ziet zegereeks ten einde komen

Geen vijfde opeenvolgende overwinning voor de Rouches. Na de stunt tegen Club Brugge (3-0) verslikte Standard zich voor eigen publiek zowaar in zijn kleine Luikse broertje Seraing. De Métallos triomfeerden in de Luikse derby met 0-2.

Dan win je met 3-0 van Club Brugge na een kleine demonstratie en dan sta je twee weken later al na tien minuten op achterstand tegen de bescheiden buren van Seraing. Het was toch even schrikken voor een alweer bruisend Sclessin. Standard was vol vertrouwen aan de wedstrijd begonnen, maar slikte bij het eerste bezoekende gevaar meteen een tegendoelpunt. Melegoni, zeer ongelukkig in zijn debuut als basisspeler, werkte een voorzet weg in de voeten van Mbow, die niet twijfelde en via de lat raak trof (0-1).

© BELGA

Kwetsbaar Standard

Standard was van slag, toonde zich zeer kwetsbaar in de omschakeling en keek tien minuten later bijna tegen een dubbele achterstand aan. Marsoni glipte door de wankele Standard-defensie, maar mikte zijn schot op de paal. Ook Marius kreeg nog een grote kans in het eerste halfuur. Weggestuurd door Marsoni, uitblinker bij de Métallo’s, besloot de spits uit Tsjaad hoog over. Wat stelde Standard daar tegenover? Veel balbezit en zes corners, maar slechts twee kansen. De eerste werd kort na het halfuur door Perica - de Kroaat kreeg de voorkeur op Dragus - slap op Dietsch getrapt. De tweede werd door Cimirot - ingevallen voor de aangeslagen Dønnum - voorlangs getrapt na een slimme vrije trap van Zinckernagel.

© Isosport

Poaty doet Sclessin verstommen

In de tweede helft pompte Deila met Davida meer aanvallend bloed in zijn team. De Israëlische zomertransfer kwam al snel oog in oog met Dietsch na een heerlijke individuele actie van Zinckernagel, maar Poaty kon nog net met zijn schoentip wegwerken. Diezelfde Poaty deed Sclessin drie minuten later voor de tweede keer verstommen. Aangespeeld door Cachbach werd hij door Dussenne geen strobreed in de weg gelegd en knalde hij de 0-2 onhoudbaar voorbij Bodart. Zijn allereerste in de Jupiler Pro League, maar wel eentje die hij nooit zal vergeten.

Amallah en Perica geven niet thuis

Standard probeerde wel te reageren, maar miste de koelbloedigheid en de precisie om een goed georganiseerd Seraing uit verband te spelen. Amallah had zijn dagje niet en ook Perica stelde teleur bij zijn debuut als basisspeler. Halverwege de tweede helft mocht de Kroaat een tweede keer uithalen van binnen de zestienmeter, maar opnieuw mikte hij recht op Dietsch. Het zou zijn laatste actie zijn. Bij het ingaan van het slotkwartier werd hij samen met Amallah vervangen onder begeleiding van een fluitconcert.

© BELGA

Ook in de slotfase slaagde Standard er niet in om nog een deftige kans bij elkaar te voetballen. De snedig ingevallen Davida deed nog een verdienstelijke poging, maar zijn krul vloog naast de verste paal. Standard ziet zo een mooie zegereeks (12 op 12) ten einde komen en staat weer met de voeten op de grond na de stunt tegen Club. Seraing wint na de 0-1 overwinning in maart voor de tweede keer op rij op het veld van de grote buur en springt weg uit de gevarenzone.

STANDARD 0-2 SERAING

STANDARD: Bodart - Dussenne, Bokadi, Laursen - Dewaele, Melegoni, Raskin, Amallah, Dønnum - Zinckernagel, Perica.

SERAING: Dietsch - Trémoulet, Mbow, Sylla - Marsoni, Lahssaini, Cachbach, Sissoko, Poaty - Bernier, Marius.

Vervangingen: 26‘ Dønnum door Cimirot, 46’ Melegoni door Davida, 73‘ Cachbach door Mfomo, 73’ Poaty door Mvoue, 73‘ Dussenne door Ohio, 73’ Amallah door Dragus, 86‘ Zinckernagel door Alzate, 86’ Bernier door Dias, 92’ Marsoni door Conceicao.

Doelpunten: 10‘ Mbow 0-1, 54’ Poaty 0-2

Gele kaarten: 15‘ Bernier (trekfout), 36’ Dussenne (tackle), 70‘ Sissoko (tackle), 80’ Marsoni (spelbederf), 84‘ Sylla (tackle)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Boterberg

Toeschouwers: 20.969