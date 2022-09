Oekraïense leger staat op het punt om bezette stad Lyman weer in te nemen en dat is bijzonder slecht nieuws voor de Russen

In Moskou mag er dan geklonken en zelfs gedanst worden om de annexatie, aan het front in Oekraïne heeft het leger van Poetin weinig reden tot feesten. Ze lijden er het ene verlies na het andere. Nu weer in Lyman, een stad die als een belangrijk spoorknooppunt geldt en die maanden geleden door de Russen werd ingenomen. Maar het Oekraïense leger heeft de stad volledig omsingeld en staat klaar om de vijandige troepen, die zonder bevoorrading zitten, aan te vallen.

Hoewel de feestelijke ceremonie in Moskou vrijdag anders moest doen vermoeden, staat Rusland er slecht voor in Oekraïne, zegt Peter Wijninga van het Haags Centrum van Strategische Studies.

De Russische troepen worden steeds verder teruggedrongen in Donetsk en in Cherson kunnen ze geen kant op, omdat ze de rivier niet kunnen oversteken. De bruggen zijn daar opgeblazen door Oekraïne. Veel Russische troepen zitten er als ratten in de val. Als ze zich kunnen terugtrekken, moeten ze al hun materiaal achterlaten en zijn ze een gemakkelijke prooi voor de Oekraïense troepen.

Lyman, een stad van 20.000 inwoners die als belangrijk spoorknooppunt geldt, is zo goed als zeker de volgende belangrijke stad die zal vallen. Volgens de pro-Russische separatistenleider Denis Poesjilin is Lyman “zo goed als volledig omsingeld door Oekraïense troepen.”

Militaire experts denken dat de stad dit weekend nog bevrijd zou kunnen worden door de Oekraïners. Volgens sommige bronnen zouden Russische militairen, die de stad eind mei binnenvielen, zelfs niets liever willen. Want ze zijn afgesloten van de buitenwereld en zitten zo goed als door hun voorraden munitie, eten en drinken.

Volgens verschillende bronnen, waaronder ook Russische Telegramkanalen, is het Oekraïense leger erin geslaagd de bezette stad volledig te omcirkelen zodat niemand er nog in of uit kan.

Oekraïense troepen hebben de Russische aanvoerlijn naar het front afgesneden — © AFP

De val van Lyman zou voor Poetin en zijn troepen weer een groot verlies betekenen omdat Rusland het spoorwegnetwerk dat zich daar splitst gebruikt om voedsel en bewapening naar het front te brengen. Maar dat kan niet meer want Oekraïne heeft de spoorwegen, maar ook de Russische opslagplaatsen gebombardeerd.

Kiev wil nog niet juichen voor Oekraïne de stad weer helemaal bevrijd heeft, maar zegt dat de overgave van duizenden Russische soldaten die er geen kant meer uit kunnen, een volgende stap is in het tot nu toe succesvolle tegenoffensief dat nu al enkele weken aan de gang is.

De frontlinie bij Cherson kraakt, in de Donbas wordt amper nog gebied veroverd en door het verlies van Lyman zullen al snel andere belangrijke steden, zoals Lisitsjansk en Severodonetsk, in ons vizier vallen, klinkt het aan het front.