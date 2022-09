Makers ‘Blind getrouwd’ en Dziubi reageren op kritiek: “We hebben nooit het beeld ‘mannetje-vrouwtje’ gecreëerd”

“Extra pijnlijk en waar ik me altijd tegen verzet heb: het toxische beeld dat, ook als twee mannen trouwen, er een mannetje en een vrouwtje moet zijn”, liet ex-deelnemer Christophe Ramont zich onlangs op Twitter ontvallen over het homokoppel. “Blijkbaar is Dziubi het vrouwtje (in de eerste aflevering zat hij bij de bruiden). Toegegeven, op de trouw zelf stond Dziubi te wachten (de mannelijke rol) en was Brecht degene die binnenkwam. Maar toch kan ik mij echt niet van de indruk ontdoen dat dit beter kon, in een maatschappij die bol staat van genderdiscussie...”

“Voor ons was het belangrijk dat iedereen zich comfortabel voelde. We hebben nooit het beeld ‘mannetje-vrouwtje’ gecreëerd. Brecht en Dziubi hebben dit ook nooit zo ervaren”, zegt een producer in Het Laatste Nieuws. “De verdeling van de twee groepen is op voorhand voorgesteld geweest. Iedereen was akkoord. Er zijn daar verder geen vragen over geweest.”

Dziubi liet al weten zelf geen aanstoot te nemen aan de manier waarop hij behandeld wordt door de productie van het programma, en de manier waarop hij en Brecht in beeld worden gebracht. “De productie had op voorhand gezegd: Kijk, als er een homokoppel is, gaan we hen willekeurig indelen bij de meisjes en bij de jongens. Ik heb daar nooit aanstoot aan genomen. Bij de ceremonie stond ik bijvoorbeeld dan weer vooraan, wat eigenlijk traditioneel de mannenrol is.”

Ook het feit dat hij over de drempel gedragen werd, stoort Dziubi niet. “Dat was heel spontaan, Brecht vond dat symbolisch. Het is niet dat we daar stonden te denken: Hij doet nu dit, en hij zat in het begin ook bij de mannen, en hij gaf de speech… Dus ik neem daar geen aanstoot aan. Ik snap wel dat dat zo kan overkomen bij de kijker, maar dat is eigenlijk allemaal heel natuurlijk en zonder voorbedachten rade zo gebeurd.”

“Voor de ceremonie heeft Dziubi aangegeven dat hij liever wou wachten aan het altaar”, beaamt de producer. “We hebben hen de vraag gesteld wie er graag iets wilde zeggen. Uiteindelijk was het Brecht die dit op zich wilde nemen. Het is écht niet onze bedoeling om iemand op een bepaalde manier te portretteren.”