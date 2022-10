Moet Lotto-Soudal vrezen voor leegloop? Renners zijn transfervrij bij degradatie

Moet Lotto-Soudal straks vrezen voor een heuse exodus als het team zijn World Tour-licentie verliest? In theorie zou dat kunnen, in de praktijk lijkt het niet zo’n vaart te zullen nemen.

Met een achterstand van bijna 900 UCI-punten en nog een beperkte kalender te gaan, komt de degradatie nu wel erg dichtbij voor Lotto-Soudal. Een automatisch gevolg daarvan zou zijn dat alle renners het team zonder vergoeding mogen verlaten.

“Dat is een standaardregel van de UCI”, legt Dries Smets, oprichter van makelaarsbureau Squadra Sports Management uit. “Alle teams zijn verplicht om een clausule in hun contracten op te nemen, waardoor renners kosteloos hun verbintenis kunnen beëindigen bij het verliezen van de World Tour-licentie.”

Om het in voetbaltermen te zeggen: ze mogen transfervrij vertrekken. In het verleden bleek weliswaar dat er amper renners een beroep deden op die regel. John Lelangue, tot nader order nog steeds CEO bij Lotto-Soudal, beklemtoont ook dat hij niet verwacht dat het team een aantal renners dreigt te verliezen. “We hebben er het volste vertrouwen in dat onze renners trouw blijven aan de ploeg”, klinkt het. “Caleb Ewan en Arnaud De Lie bevestigden trouwens al in de media dat ze bij de ploeg blijven als het zo ver zou komen.”

Geringe impact

De meeste plekjes bij de andere teams zijn intussen allemaal ingevuld, dus dat er een resem renners nog op vertrekken staat, lijkt haast uitgesloten. Een enkeling zou wel nog van de optie om andere oorden op te zoeken gebruik kunnen maken.

“Sportief verandert er voor die renners in se niets”, aldus nog Smets. “Lotto-Soudal heeft bij een degradatie ook volgend jaar nog startrecht in alle belangrijke wedstrijden. Bovendien is er pas binnen enkele weken duidelijkheid over die eventuele degradatie. Dan zijn niet alleen bijna alle plekjes ingenomen, ook de budgetten zijn al opgebruikt. Ik schat dan ook in dat een degradatie voor Lotto-Soudal op het vlak van renners die alsnog vertrekken amper impact zal hebben, al kan het altijd dat er hier of daar toch iemand gebruik wenst te maken van die regel.”