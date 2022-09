Bayern speelt Champions League-tegenstander van Club Brugge zoek: blunder van doelman als pijnlijk dieptepunt

Na een povere drie op twaalf heeft Bayern München opnieuw aangeknoopt met de zege in de Bundesliga. Der Rekordmeister was op de achtste speeldag met 4-0 veel te sterk voor Bayer Leverkusen, tegenstander van Club Brugge in de Champions League.

Leroy Sané, Jamal Musiala (die als 19-jarige jonkie al aan 7 goals en 4 assists zit dit seizoen), Sadio Mané en Thomas Müller zorgde voor de goals. Bij het vierde tegendoelpunt ging Leverkusen-doelman Lukas Hradecky wel pijnlijk in de fout.

De beelden:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bayern is zo voorlopig tweede in de Bundesliga, met 15 punten. Dat zijn er twee minder dan de verrassende leider Union Berlijn. Leverkusen is pas zestiende met 5 punten en krijgt op 1 november Club Brugge over de vloer op de slotspeeldag van de groepsfase in het kampioenenbal.