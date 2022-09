Yellow Tigers pakken uit met statement: gastland Nederland wordt overklast op WK volleybal

Andermaal was Britt Herbots de sterkhouder bij de Belgen. De 23-jarige receptie-hoekaanvalster van Firenze scoorde liefst 41 punten. Voor Nederland maakte aanvoerster Anne Buijs er 22. In de derde set lieten de Tigers bij 24-23 een matchpunt liggen en in de vierde set lieten ze er nog eens twee onbenut, maar het vierde was wel het goede.

© BELGA

Na vier van vijf speeldagen staat België met drie zeges en een nederlaag op de derde plaats. Nederland blijft tweede, dankzij een beter puntenquotiënt. Italië (FIVB-2) gaat ongeslagen aan de leiding in groep A.. Puerto Rico (FIVB-19) en Kenia (FIVB-28) volgen met één overwinning op de vierde en vijfde plaats. Kameroen (FIVB-31) kon nog niet winnen. Op de slotspeeldag geven de Tigers zondag Kameroen partij en staan de Nederlanders en de Italianen tegenover elkaar. Puerto Rico en Kenia nemen het zaterdag al tegen elkaar op.

Vierentwintig landen zijn ingedeeld in vier poules van zes ploegen. Uit elke poule stoten vier landen door naar de tweede ronde. Daarin worden twee poules van acht landen gevormd, waarbij de onderlinge resultaten van de eerste ronde worden meegenomen. Wie in de tweede ronde in de top vier van zijn groep eindigt, mag naar de kwartfinales. De Tigers zullen daarin China (FIVB-4), Brazilië (FIVB-3), Japan (FIVB-7) en Argentinië (FIVB-17), de top vier van groep D, treffen.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA