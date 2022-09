Jong Genk, mét Dewaest, wordt zelf laatste na nederlaag tegen hekkensluiter Dender

Opvallende basisspeler bij Jong Genk vrijdag tegen Dender was Sébastien Dewaest. Die stond na een afwezigheid van ruim twee en een half jaar plots weer als Genkie tussen de lijnen. De thuisploeg verloor de partij tegen hekkensluiter Dender met 0-2 en is nu zelf laatste in de Challenger Pro League.

Sébastien Dewaest staat al sinds 2015 op de Genkse loonlijst en heeft nog een contract voor één jaar, maar sinds 7 maart 2020 (2-4-winst in Oostende, nvdr.) speelde hij geen officiële wedstrijd meer in het blauwwitte shirt. Begin 2020-2021 verloor hij onder trainer Hannes Wolf zijn basisplaats en aanvoerdersband en na enkele incidenten op training werd hij naar de B-kern verwezen. Sindsdien was er geen plaats meer voor de centrale verdediger en in de winter van 2021 verkaste hij op huurbasis naar de Franse tweedeklasser Toulouse. Vorig seizoen huurde OH Leuven hem. Dit seizoen hield hij zich individueel bezig op de Genkse jeugdacademie.

© Dick Demey

Toveren

Door het langdurig uitvallen van Et Taïbi, een blessure van Bangoura en de afwezige Didden (A-kern), was de spil achteraan dun geworden en toverde trainer Somers naast de herstelde Sadick ook nog Dewaest uit zijn hoed. Voorts bracht Somers nieuwkomer Victory Beniagba ten koste van topschutter Diawara en kwam Swerts voor Arabaci. Dender-trainer Regi Van Acker wijzigde zijn team op één plaats na de eerste zege tegen Deinze. Van Oudenhove kwam in de plaats van de geblesseerde Houdret.

Jong Genk domineerde het openingskwartier en was er via nieuwkomer Beniangba dichtbij, maar doelman Gies redde gevat. Even later kon Martens van dichtbij de bal binnentrappen, maar via een Dender-been ging de bal nog over. De bezoekers herstelden het evenwicht met twee schoten van op afstand. Net voor rust kapte Çukur zich vrij, maar Leysen hield de 0-0 op het bord.

© BELGA

Degelijke Spanjaard

Jong Genk kwam met dezelfde elf uit de kleedkamer. Dender bracht Lommelaar Stefano Marzo voor Myny. Veel veranderde er niet aan het spelpeil. Godts probeerde het na tien minuten, maar zijn schot zoefde naast. Sadick mocht op het uur naar de kant voor Al Mazyani. Een degelijke partij van de Spanjaard. Het inspireerde Godts tot een mooie actie. Hij zette Smet in de wind. Doelman Gies kon het leer met de vingertoppen uit doel tikken, maar ref Toeback kende geen hoekschop toe.

Laatste plaats

De wedstrijd kabbelde naar het einde. Een kwartier voor tijd week een vrije trap van Çukur af. De bal spatte op de paal uiteen. In de herneming duwde de gevolgde Lallemand het leer tegen de touwen. Jong Genk 0-1 achter. De bezoekers voerden meteen een driedubbele wissel door. Somers reageerde en ging met Diawara en Arabaci op zoek naar de gelijkmaker, maar het was Dender dat via Rajsel op 0-2 kwam. Boeken toe voor Jong Genk. Dender pakt zes op zes en zo zakken de Genkies naar de laatste plaats in de Challenger Pro League. (jds)

© Dick Demey