Waarschijnlijk einde seizoen voor Milan Menten

Eindeseizoenspech voor Milan Menten. In de CRO Race in Kroatië kwam hij donderdag ten val, waardoor hij vrijdag niet kon starten. Milan Menten: “Ik ben gevallen en heb flink wat hoofdpijn. Waarschijnlijk zit ik met een hersenschudding. Bovendien vrees ik voor een breukje in het middenhandsbeentje. Daar moet ik thuis foto’s van laten maken om definitief uitsluitsel te krijgen. Echt jammer. Ik stond nog op de planning voor Parijs-Tours, maar ik vrees dat ik die wedstrijd moet laten schieten en dat daarmee mijn seizoen er helemaal op zit.”(dasc)