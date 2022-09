Zondag Openbedrijvendag: eerlijk en heerlijke producten ontdekken in Kozen

“Voor ons als fruitboeren zijn het geen gemakkelijke tijden. Wij werken heel hard om producten van hoge kwaliteit aan te kunnen bieden” zo zegt Cindy Ools. “En daar willen we ook fair voor vergoed worden. Dat is precies waar de organisatie Fairebel voor ijvert. Niet alleen voor fruit, maar ook voor vlees en melkproducten. Producten met een Fairebel-label betekenen dus dat je te maken hebt met een Belgisch kwaliteitsproduct waar de boer ook fair voor wordt vergoed. Die boodschap willen we dan ook graag mee uitdragen tijdens Openbedrijvendag”. Wie al dat eerlijk en heerlijk lekkers wil proeven, is dus op zondag 2 oktober van 10 tot 17 uur welkom in Kozen. Bezoekers krijgen een duidelijk inkijk in hoe een modern fruitbedrijf werkt. Want naast plantages hebben Cindy en Geert ook sorteerinstallaties en grote frigo’s. Dat betekent een heel korte keten, van de bloesem in de plantage tot aan de levering van het fruit in de veiling.

“Tijdens Openbedrijvendag verkopen we ons eigen fruit, maar bezoekers kunnen ook zelf appels gaan plukken. Verder hebben we hier nog andere gasten. Zo is er een fruitteler uit Wijer die zijn zelf geperst fruitsap aan de man brengt. Een andere boer brengt Fairebel-melkproducten mee, zoals chocomelk of kaas. En er valt ook Fairebel-vlees te proeven, want ter plaatse worden heerlijke hamburgers gebakken. Ondertussen kunnen de mensen bij ons ook zien hoe fruit gesorteerd en gekoeld wordt. Voor de kinderen staat er een springkasteel, of ze kunnen deelnemen aan een fotozoektocht” zo besluit Cindy. len

Fruitbedrijf Doucé - Ools / ‘T Bloesemhof / Fairebel, Neercosenstraat 65, 3850 Nieuwerkerken. Iedereen welkom van 10 tot 17 uur op zondag 2 oktober voor Openbedrijvendag