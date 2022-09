Pierry Gasly ontsnapt wanneer F1-wagen plots in brand schiet: “Het leek wel een barbecue”

Ei zo na een drama bij F1-renstal AlphaTauri. De bolide van Pierre Gasly vatte vuur in de pitlane na de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Singapore.

“Het hoort er allemaal bij”, lachte de Fransman. “We wilden eens zien hoe goed de motor tegen de warmte kon. Het was natuurlijk verre van ideaal. Ik kreeg het echt heet. Het voelde een beetje aan als een barbecue. Maar uiteindelijk was er niet zoveel aan de hand. We maken ons geen zorgenvoor de rest van het raceweekend.”

De beelden:

