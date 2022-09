Tennissers gaan elkaar te lijf na wedstrijd, Frans woelwater Corentin Moutet spreekt gespierde taal: “Ik ga geen ‘sorry’ zeggen”

Andreev was voor de tweede keer in amper een week tijd de betere van de emotionele Fransman. Het werd deze keer 2-6, 7-6 en 7-6 voor de verrassende Bulgaar, die na afloop niet te spreken was over het gedrag van Moutet en hem aan het net niet zo vriendelijk de hand schudde. Vervolgens gingen de poppetjes aan het dansen...

De beelden:

“Ik wens absoluut geen verontschuldigingen aan te bieden voor wat er na wedstrijd gebeurd is”, aldus Moutet op Instagram. “Als een speler tot twee keer toe in mijn gezicht ‘f**ck you’ zegt, kan ik hem enkel op mijn eigen manier laten voelen dat dit simpelweg niet kan. Het publiek klapte voor hem dus misschien zien die zaken dan wel aanvaardbaar, maar niet voor mij.”

“Bovendien bedreigde hij mij en vroeg hij mij om te wachten aan de uitgang van het stadion. Wat ik natuurlijk ook deed”, beweert de Fransman. “Ik had veel moeite om hem na een tiental minuten te vinden. Ja, hij had zich verstopt achter zes veiligheidsmensen. Ik hoorde zijn bedreigingen en wil ze graag tot uitvoering brengen eens ze hem uit de kamer halen waar ze hem verstopt hebben. Ik wacht dus rustig af, dan kunnen we eens praten.”