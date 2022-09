Een bord spaghetti eten en terwijl met alpaca’s knuffelen: het kan op deze jobdag

Het weer zit mee en de tafeltjes voor het hoofdbureau op het industrieterrein in Genk-Noord zijn goed bezet. Met een drank- en een pastabar rekent zaakvoerder Tasso Limneos erop dat het enigszins de aandacht trekt van potentiële kandidaten die het zien zitten om voor zijn bedrijf te werken. “We hebben momenteel 70 mensen in dienst onder wie 55 verkopers. Door de sterke stijgende vraag van klanten en de arbeidskrapte op de markt organiseren we zelf een jobdag. En we willen er een laagdrempelig en vooral onvergetelijk moment van maken. De alpaca’s zorgen voor extra aantrekking.”

De aaibaarheidsfactor van de dieren ligt dan ook erg hoog en angst om zich tussen mensen te bewegen is niet zo groot. Tot jolijt van de aanwezigen laten de dieren zich gewillig aanraken, op voorwaarde dat ze ook wel even iets voorgeschoteld krijgen. “Het werkt”, gaat Limneos verder. We hebben al veertig mensen over de vloer gekregen die mogelijk aan de slag kunnen. Ze kregen een rondleiding en hun interesse is niet gering. Hopelijk zullen hier nieuwe samenwerkingen uit voortvloeien.” (cn)