Geen nieuwe stunt Tallinn: topreekshoofd Anett Kontaveit wipt Yisaline Bonaventure ondanks kranig verweer

Ysaline Bonaventure (WTA 138) is vrijdag in haar kwartfinale op het WTA-toernooi in de Estse hoofdstad Tallinn (hard/251.750 dollar) gewipt door thuisspeelster en topreekshoofd Anett Kontaveit (WTA 4). Ondanks kranig verweer stond er na 1 uur en 54 minuten 6-3, 3-6 en 6-3 op het scorebord.