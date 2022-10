In 1930 mocht onze landgenoot de allereerste WK-finale tussen Uruguay en Argentinië in goede banen leiden. — © Popperfoto via Getty Images

Zeventig jaar geleden overleed de grootste Belg uit het vooroorlogse voetbal: John Langenus, scheidsrechter in de allereerste wereldbekerfinale en chroniqueur van een onwaarschijnlijke tijd waarin arbiters in eerste klasse zelfs slaag krijgen. Dat lezen we toch in zijn boek ‘Fluitend door de Wereld’, verschenen in 1942. Vergeet de tijd van Roger, want in de tijd van John…