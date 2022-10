Genk/Kinrooi

Geen frietjes of croques voor Kaatje Goyens (Krok in Genk) en Kurt Prikken (Frituur Mullerhof in Kinrooi) donderdagavond. Zij werden immers verwacht op het paleis voor een diner met koning Filip en koningin Mathilde. “Dat ik naast frietjes ook spaghetti verkoop, kon de koning niet vatten.”