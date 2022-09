Nu ook officieel: wereldtop van het darts komt ook in 2023 naar België (en er worden nú al heel wat tickets verkocht)

De eerste editie van de Belgian Darts Open is nog maar net gepasseerd, of er wordt alweer uitgekeken naar de editie van 2023. Die zal plaatsvinden tussen 5 en 7 mei.

Organisator Golazo/Sportizon sprak van een succes nadat 18.000 enthousiaste dartsfans kwamen opdagen voor de twaalfde manche van de European Tour in de Oktoberhallen in Wieze. Het Belgische publiek maakte een goeie beurt en is duidelijk helemaal gek van darts. Er werd dus niet getwijfeld om ook volgend jaar de wereldtop naar Wieze te halen, deze keer met een toernooi begin mei. Dit jaar zou de Belgian Darts Open normaal gezien eind maart plaatsgevonden hebben, maar werd door corona gekozen voor uitstel naar september.

Nog straffer: op 3 oktober gaat de organisatie van de Belgian Darts Open al een eerste set van tickets te koop aanbieden. Namelijk zo’n 70 procent van de beschikbare plaatsen, zo’n 12.500 dus. Dat gebeurt wel vaker, voor toptoernooien zoals de Premier League en het WK, maar voor een European Tour is dat toch minder traditioneel.