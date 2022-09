Omringd door Marleen Kauffmann en Wouter Beke mocht Linda Shauvin een kijkje komen nemen in het museum, dat nog niet helemaal klaar is. — © SB

Leopoldsburg

De Amerikaanse Linda Shauvin (81) heeft vrijdag het Liberation Garden museum in Leopoldsburg bezocht. Ze is de dochter van Eugene Shauvin, een Amerikaanse piloot die sneuvelde tijdens Operatie Market Garden. Het oorlogsverhaal van haar vader wordt belicht in het museum dat in mei officieel geopend wordt.